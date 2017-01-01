4 قتلى و 14جريحا في حوادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح 14 آخرون في 6 حوادث مرور وقعت في ال 24 ساعة الأخيرة حسب آخر حصيلة قدمتها اليوم الأحد المديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب بيان المديرية فان أثقل حصيلة سجلت في ولاية تلمسان بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وقطار لنقل المسافرين على مستوى ممر غير محروس بالمكان المسمى تغاليمت ببلدية سيدي مجاهد دائرة بني بوسعيد.

و تم تسجيل حادثين آخرين على مستوى ولاية المدية تسببا في جرح 3 أشخاص اثر اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 1 بالحمدانية فيما وقع حادث آخر بولاية قالمة أدى إلى وفاة شخص اثر اصطدام بين حافلة نقل المسافرين وسيارة خفيفة الوزن بالطريق الوطني رقم 21 ببلدية قلعة بوسبع.

ومن جهة أخرى، قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم إسعافات لـ 3 أشخاص بولايتي تبسة وسطيف مختنقين بغاز أوكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة. كما تدخلت عناصر الحماية المدنية كذلك من أجل إخماد 3 حرائق حضرية وصناعية في كل من ولايات البليدة وجيجل ومستغانم. يضيف المصدر ذاته.