وزارة الدفاع تكشف شروط قبول الفتيات في مدارس أشبال الأمة

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن شروط التحاق فئة الإناث بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن مديرية مدارس أشبال الأمة تفتح المجال أمام فئة الإناث اللواتي يردن الإلتحاق بالمدرسة. وأضافت، أن هذه الفرصة متاحة للتلميذات اللواتي هن بصدد متابعة السنة الأولى من التعليم الثانوي.

وفي ما يلي شروط التي يجب أن تتوفر في الفتيات للإلتحاق بالمدرسة : الجنسية الجزائرية، مولودة عام 2001 فما بعد، حاصلة على شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2016، بمعدل يساوي أو يفوق 12/20، التمتع بالصحة الجيدة واللياقة البدنية، الدراسة في السنة الأولى من التعليم الثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا.

ملف التسجيل: طلب خطي مُحرر من طرف ولي الأمر، مع ذكر العنوان بدقة ورقم الهاتف، نسخة من شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2015- 2016، نُسخ من كشوف النقاط لكل من الثلاثي الأول والثاني والسنوي للسنة الرابعة متوسط للعام الدراسي 2015- 2016، شهادة الميلاد رقم 12، شهادة الجنسية، شهادة الإقامة.

وأوضح ذات المصدر، أن المرشحات في مسابقة الإلتحاق بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة، ستخضعن لإختبارات كتابية في المواد التالية : الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا، اللغة العربية، كما تشمل المسابقة اختبارا في التربية البدنية وفحصا طبيا.وأشار الوزارة، إلى أن الشروع في إيداع ملفات الالتحاق بالمدرسة، يبدأ من صدور هذا الإعلان، ويكون إيداع الملفات من طرف المترشحة مرفوقة بولي أمرها الشرعي.