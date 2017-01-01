الجزائر تدين "بأشد العبارات" الإعتداء الإرهابي في اسطنبول

صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف اليوم الأحد، أن الجزائر تدين ب"أشد العبارات" الاعتداء الارهابي الدامي الذي استهدف اسطنبول ليلة رأس السنة.

وقال عبد العزيز بن علي شريف نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية "ندين بأشد العبارات الاعتداء الارهابي الدامي الذي استهدف اسطنبول مساء أمس". وإذ أبرز أن "هذه الفعلة الشنيعة تدل مرة أخرى على أن الارهاب يضرب بشكل أعمى ودون تمييز بغرض وحيد هو إزهاق أرواح أشخاص أبرياء وفرض الرعب وزرع الأسى والمساس بأمن وسلامة المجتمعات والشعوب" اعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن" ردا دوليا شاملا وسريعا ومنسقا ضروري لوضع حد لهذه الآفة الارهابية الخطيرة". وأضاف قائلا "وإذ نؤكد تضامننا مع الشعب و الحكومة التركيين في هذه المحنة الجديدة فإننا نجدد إدانتنا للارهاب بكل أشكاله ومظاهره".