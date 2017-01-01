كهل يذبح راق إدعى أنه سحره في السوقر بتيارت

اهتزت بلدية السوقر بتيارت عشية العام الجديد، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها راق يبلغ من العمر 59 سنة بعد أن تلقى طعنات أردته قتيلا على الفور.

الجريمة وقعت بحي المعروف محليا بالمرحلة الثالثة، حيث باغت الجاني المدعو " د ع " 51 سنة الضحية المدعو " ع م " أب لـ 6 أطفال ويحترف الرقية في البلدية ــ حسب مصدر مطلع ــ موجها له طعنات بواسطة خنجر كان يحمله، إحداها أصابته على مستوى الرقبة وطعنة أخرى على مستوى البطن، قبل أن يتركه ينزف دما ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة على متن سيارته من نوع ميغان. ورغم محاولة البعض نقله إلى المستشفى إلا أن الضحية فارق الحياة لخطورة الإصابة. وعن دوافع الجريمة فقد تردّدت روايتان الأولى ربطها البعض بإدعاء الجاني أن الضحية قام بإستخراج كنوز وتجاهله رغم مساعدته له. فيما الرواية الثانية وهي الأرجح حسب مصادر جد مطلعة أن الجاني ادَعى بأن الضحية قام بسحره مما جعله يُقرر التخلص منه، حيث شرع في عملية ترصد قبل أن يباغته بالقرب من مسكنه مُوجها عدة طعنات قاتلة، وقد نفت مصادر أي علاقة للضحية بأمور الكنوز والخرافات والشعوذة، مؤكدا أنه يتميز بعلاقات طيبة مع الجميع. وقد تمكنت مصالح الأمن في أقل من نصف ساعة من توقيف الجاني وفتحت تحقيقا مُعمقا لمعرفة الملابسات الحقيقية وراء الجريمة.