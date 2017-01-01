بوتفليقة يعزي أردوغان على إثر اعتداء اسطنبول

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تعزية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، اثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء أمس السبت مدينة اسطنبولن أدان فيها بقوة هذا العمل الهمجي، وأعرب عن تضامن الجزائر الفعال مع تركيا. وكتب بوتفليقة، في برقيته تلقيت ببالغ الحزن والأسى، خبر هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف تركيا، وخلف عشرات القتلى، والعديد من الجرحى، مؤكدا أن الجزائر، تدين بشدة هذه العمل الشنيع. واضاف بوتفليقة، اسمحوا لي بهذه المناسبة الأليمة، أن اعبر باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن تعازي الخالصة لكم وللشعب التركي الصديق، وعائلات الضحايا، وأؤكد لكم تضامني و تعاطفي. وأكد رئيس الدولة، أن الجزائر التي عانت من الإرهاب الهمجي طيلة أكثر من عشرية، تدرك مدى معاناة الشعب التركي الصديق، وتؤكد له تضامنها الفعال، حتى تكون مكافحة الإرهاب أولوية المجتمع الدولي. وخلص رئيس الدولة، إذ أجدد لكم تعازي الخالصة تقبلوا مني فخامة الرئيس، والأخ العزيز، اسمى عبارات التقدير.