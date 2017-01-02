اختتام التظاهرة الشبانية .. الجزائر في أحضان صحرائها

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي مساء الأحد بجانت ولاية إليزي ،أن تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" حققت الأهداف التي سطرتها وزارة الشباب والرياضة .

وأضاف الوزير على هامش اختتام فعاليات الطبعة الثانية لهذه التظاهرة الشبانية ،أنها "ساهمت بشكل ملموس في اثراء قيم التضامن والتطوع والأخوة بين الشباب الجزائري فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنمية و تطوير السياحة الصحراوية".

وذكرت المديرة العامة لشباب بوزارة الشباب والرياضة سامية بن مغسولة أن "الطبعة الثانية للتظاهرة عرفت مشاركة أزيد من 800 شاب يمثلون مختلف ولايات الوطن واحتضنتها عروس الطاسيلي جانت في الفترة الممتدة من 26 ديسمبر إلى 1 جانفي 2017".

وأضافت بن مغسولة :"تم خلال هذا الحدث الشباني القيام بالعديد من النشاطات كحملة واسعة لنظافة المحيط و وزيع هدايا مختلفة على سكان المناطق النائية و توزيع 3 آلاف وجبة غذائية، إضافة لزيارة بعض المواقع السياحية ،وكذا تنظيم حملة لتبرع بالدم لمختلف الهياكل الصحية للمدينة".

كما استمتع جمهور عاصمة الطاسيلي أزجر بعروض موسيقية لمختلف الطبوع الجزائرية ،إضافة إلى فرق موسيقية محلية وذلك بساحة الحفلات، نهيك عن معارض لصناعات التقليدية تبرز الموروث الثقافي لكل ولاية.