إنقاذ عائلة مكونة من 7 أفراد إثر إختناقها بغاز أول أكسيد الكربون بغليزان

أنقذ أعوان الحماية المدنية بغليزان، فجر اليوم الاثنين، عائلة مكونة من 7 أفراد من موت محقق إثر إختناقها بغاز أول أكسيد الكربون حسبما علم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وأوضح ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم يوسف شايب الدور أن مصالح الحماية تدخلت في حدود الساعة 3 صباحا لاجلاء 7 أفراد من عائلة واحدة (9 إلى 80 سنة ) يقطنون بحي 1026 مسكن بالمدينة الجديدة بن عدة بن عودة بغليزان تعرضوا إلى إختناق إثر إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون بمسكنهم المتسرب من سخان الماء . و قد تدخل أعوان الحماية المدنية - بعد ورود مكالمة لأحد أفراد العائلة -لتقديم الاسعافات الاولية للضحايا الذين كانوا في حالة إغماء ونقلهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان . جدير بالذكر انه تم تسجيل بولاية غليزان أزيد من 20 شخص تعرض لحالات اختناق خلال شهر ديسمبر المنصرم دون تسجيل أي حالة وفاة جراء هذه الحوادث المنزلية وفق رئيس مصلحة الاحصاء بذات المصالح الملازم بلعزيز حميدي.