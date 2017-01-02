مقتل شاب بطلق ناري في غليزان

عثرت مصالح الدرك الوطني، على جثة شاب مقتولا بطلق ناري، في الساعات المنقضية، بغليزان.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن ضابط بالحماية المدنية للولاية يوسف شايب، فإن مصالحه تدخلوا، يوم السبت الماضي، بعد ورود مكالمة من مصالح الدرك الوطني لنقل جثة شاب تعرض لطلق ناري بمسكنه الواقع بدوار "سيدي بوزيد" ببلدية سيدي خطاب. وقد تم نقل جثة الضحية البالغ من العمر 29 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف" بغليزان. ووفق لمصدر أمني فالضحية قد توفي في عين المكان بعد تعرضه لطلق ناري من بندقية صيد عيار 16 ملم. ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.