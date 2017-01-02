بالصور مقتل طفل و7 جرحى بعد إنفجار قنبلة في موزاية بالبليدة

لقي طفل حتفه وأصيب 7 آخرين بجروح إثنين منهم في حالة خطيرة، اليوم الإثنين، بعد إنفجار قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة بمنطقة الريحان في موزاية الواقعة بالبليدة، حسب معلومات تحصل عليها موقع "النهار أونلاين".

وقالت مصادر محلية، إن الحادث وقع صباح اليوم الإثنين، بمنطقة بمنطقة الريحان في موزاية، إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، مخلفة مقتل طفل وإصابة 7 أشخاص بجروح، منهم إثنان منهم في حالة خطرة. وأضاف ذات المصدر، أن الطفل الذي راح ضحية الإنفجار يبلغ من العمر 10 سنوات، في حين تم نقل بقية الجرحى الذين لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات على جناح السرعة إلى المستشفى القريب من المنطقة.