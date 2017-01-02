هذا موعد التحاق الإناث بمدرسة أشبال الأمة

سيكون التحاق فئة الإناث بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة فور الإعلان عن نتائج مسابقة القبول التي تنظم خلال الشهر الحالي أي بداية من الفصل الثاني، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين في بيان لها.

وجاء في توضيح للوزارة بخصوص تجنيد فئة الإناث بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة: "تنهي مديرية مدارس أشبال الأمة إلى علم أولياء التلميذات اللواتي هن بصدد متابعة السنة الأولى من التعليم الثانوي وتعتزمن الالتحاق بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة، أن الالتحاق بالمدرسة سيكون فور الإعلان عن نتائج مسابقة القبول التي تنظم خلال الشهر الحالي". كما لفتت المديرية أيضا إلى أن الدراسة بالمدرسة سيتم الشروع فيها "بداية من الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية 2016-2017". وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت أمس الأحد عن فتح باب الالتحاق بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة أمام فئة الإناث وهي الفرصة المتاحة للتلميذات اللواتي هن بصدد متابعة السنة الأولى من التعليم الثانوي. وبخصوص شروط الالتحاق بالمدرسة، أكد المصدر ذاته على أنه يجب أن تتوفر التلميذة على "الجنسية الجزائرية و مولودة عام 2001 فما فوق وحاصلة على شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2016 بمعدل يساوي أو يفوق 12/20 والتمتع بالصحة الجيدة واللياقة البدنية والدراسة في السنة الأولى من التعليم الثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا". أما بشأن ملف التسجيل، فإنه يتضمن "طلبا خطيا محررا من طرف ولي الأمر مع ذكر العنوان بدقة ورقم الهاتف، نسخة من شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2015-2016، نسخ من كشوف النقاط لكل من الثلاثي الأول والثاني والسنوي للسنة الرابعة متوسط للعام الدراسي 2015- 2016، شهادة الميلاد رقم 12، شهادة الجنسية وشهادة الإقامة". وفيما يتعلق بمسابقة الالتحاق بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة، ذكر البيان أن المترشحات سيخضعن لاختبارات كتابية في مواد الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا، اللغة العربية بالإضافة إلى اجتياز اختبار في التربية البدنية وفحص طبي. وأشار المصدر ذاته إلى أن ملفات الالتحاق بالمدرسة تودع بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة ابتداء من صدور هذا الإعلان ويكون إيداع الملفات من طرف المترشحة مرفوقة بولي أمرها الشرعي.