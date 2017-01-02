احباط محاولة ابحار غير شرعية لـ 37 شخصا في وهران وعنابة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران، ثلاثة بارونات مخدرات بحوزتهم 24.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع الجمارك بتلمسان، كمية أخرى تُقدر بـ 12.8 كيلوغرام.

وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، مهربا من جنسية مالية، كان على متن شاحنة محملة بـ 6.06 طنا من المواد الغذائية و2800 لترا من الوقود و2250 لترا من مادة زيت المائدة. ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من وهران وعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 37 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.