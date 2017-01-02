هذه هي القيمة الحقيقية لاستخراج جواز السفر في 2017

تضمن قانون المالية الجديد لسنة 2017، عدة اجراءات جديدة، من بينها المواد الخاصة باستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية، وجواز السفر البيوميتري.

وأفاد مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية، أن كل مواطن يمكنه أن يعيد استخراج بطاقة التعريف البيوميترية مقابل مبلغ مالي قدره 1000 دينار جزائري، وهذا في حال ضياعها أو اتلافها أو سرقتها منه. وحسب ما جاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، فإن الجواز السفر المسلم في الجزائر يخضع لكل فترة قانونية لصلاحيته برسم طابع قدره 6000 دج يغطي جميع النفقات لـ 28 صفحة، فيما حدد مبلغ 12 ألف دج بالنسبة لجواز السفر الذي يتضمن 48 صفحة. كما يتم اصدار الجواز السفر البيوميتري الإلكتروني بناء على طلب المعني حسب الإجراء السريع والذي حدّد بخمسة أيام كحد أقصى من تاريخ ايداع الطلب، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 25000 دج لدفتر 28 صفحة و60 ألف لـ 48 صفحة، كحق الطابع. وحسب ذات المصدر فإن عملية دفع الرسوم يكون لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم الوصل. وفي حالة ضياع جواز السفر بالنسبة لأفراد جاليتنا المقيمين بانتظام أو المتوجهين الى الخارج -يضيف المرسوم- فإنه يترتب على المعني تحصيل رسم قدره 10000 ألف دج في شكل طابع جبائي وذلك فضلا عن حق الطابع المذكور أعلاه.