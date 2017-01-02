بالصور قطار يدهس شاب في تيجلابين ببومرداس

دهس قطار للمسافرين متجه من مدينة الثنية ببومرداس نحو الجزائر العاصمة مساء اليوم الاثنين شابا في الثلاثينات من العمر وأرداه قتيلا بعين المكان، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر بأن الحادث وقع في حدود الساعة ألـ3 و35 دقيقة عندما كان الشاب الذي تطايرت أشلائه جراء الحادث يمشي على خط السكة الحديدية بمنطقة "عليليقية" الواقعة ما بين بلديتي تيجلابين وبومرداس.

وعرفت حركة القطارات إثر هذا الحادث توقفا إلى حين نقل جثة الضحية وتحرير السكة بعدما تدخلت مصالح الحماية المدنية، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.