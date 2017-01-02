توقيف 27 مهاجرا غير شرعي بوهران

قام حرس السواحل لوحدة وهران، بتوقيف 27 مهاجرا غير شرعي في الصباح الباكر من اليوم الاثنين، من قبل خلال عمليتين متفرقتين شمال رأس فلكون بعين الترك، حسبما علم من هذا السلك الأمني.

وقد شهدت العملية الأولى توقيف دورية لحرس السواحل 17 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب من البولييستير في حدود الساعة الرابعة صباحا على بعد 4 أميال شمال رأس فلكون.

كما سمحت العملية الثانية التي تمت عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيف 10 آخرين كانوا على متن قارب على بعد 6 أميال شمال رأس فلكون كما أوضح نفس المصدر.

وقد تم تسليم هؤلاء الأشخاص الذين انطلقوا من شاطئي عين الترك وكريستل بقديل، إلى مصالح الدرك الوطني بعد استكمال الاجراءات اللازمة لتقديمهم إلى العدالة يضيف ذات المصدر.