إخراج 9 رفات شهداء من مغارة في أم البواقي

تم اليوم الاثنين إخراج 9 رفات لشهداء الثورة التحريرية المجيدة من مغارة بأعالي جبل الطارف على بعد 15 كلم جنوب أم البواقي، حسبما أفاد به مدير المجاهدين بالولاية جيلالي بن تركية.

وأوضح ذات المصدر أن العملية نفذها عناصر من الحماية المدنية بحضور عناصر الدرك الوطني ومجاهدين. من جهته أكد الطبيب الشرعي الذي كان من بين الحضور أن عدد الرفات التي تم إخراجها 9. وحسب شهادات مجاهدين ومسنين من أبناء المنطقة فإن استشهاد هؤلاء الأبطال يعود للعام 1957 .

للإشارة فإن بعض الرفات التي تم إخراجها ما زالت أطرافها مكسوة بجوارب وسراويل و أحذية عسكرية لم يتغير لونها. وسيتم إعادة دفن الرفات بعد استكمال باقي الإجراءات الإدارية والتحاليل الطبية وفقا لمدير المجاهدين.