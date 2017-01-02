تسجيل 1200 إصابة بالجلطة الدماغية خلال 2016 بوهران

سجلت مصلحة طب الأعصاب بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية 1 نوفمبر 1954 بوهران أكثر من 1200 إصابة بالجلطة الدماغية خلال 2016 حسب رئيس هذه المصلحة الدكتورة دنيا زاد بادسي.

وأضاف المصدر، أنه من بين هذه الحالات تم إدخال 800 مريض إلى وحدة التكفل بالجلطات الدماغية لذات المؤسسة الاستشفائية، مشيرة إلى أن 67 منهم تلقوا علاج لإزالة جلطة الدم في العروق أو الشرايين بحقن أدوية مما سمح بإنقاذهم من الإعاقة.

وتعد المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران الثانية على المستوى الوطني بعد مستشفى البليدة التي تتوفر على وحدة متخصصة في التكفل بالجلطات الدماغية.

وتشير إحصاءات هذه الوحدة إلى أن متوسط سن الذي أصيبوا بالجلطة الدماغية هو 60 عاما بينما 25 بالمائة من المرضى تقل أعمارهم عن 40 سنة.