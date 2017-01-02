حجز أكثر من 41 طنا من المنتجات الفاسدة خلال 2016

تمكنت مصالح، قمع الغش ومراقبة النوعية بمديرية التجارة بالمدية، خلال سنة 2016 من حجز أكثر من 41 طنا، من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، أوذات نوعية مشكوك، فيها حسبما علم به اليوم الاثنين، من مديرية هذه الهيئة المحلية. وبلغت القيمة المالية، لهذه الحجوزات حسبما أوضحه المكلف بالاتصال، على مستوى هذه الهيئة، أمين عباس، بستة ملايين دينار مشيرا إلى أن المنتجات، التي تم سحبها من السوق تتمثل خاصة في اللحوم البيضاء والحمراء، والمنتجات سريعة التلف كالحليب، ومشتقاته، إلى جانب المنتجات واسعة الاستهلاك المشكوك فيها. كما سجلت ذات المصالح، خلال السنة المنصرمة نحو 3898 مخالفة، يضيف ذات المسؤولن الذي أشار إلى تغريم 3671 تاجر، لإرتكابهم عدد من المخالفات.