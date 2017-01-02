هلاك شخص دهسه قطار بالرغاية

لقي شخص حتفه اليوم الاثنين بالرغاية بعد أن دهسه قطار لنقل المسافرين كان متجها نحو الثنية حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم أول خالد بن خلف الله.

وأوضح المصدر أنه في حدود الساعة 12 و53 دقيقة دهس قطار لنقل المسافرين كان متجها من محطة آغا بالعاصمة نحو الثنية ببومرداس شاب مجهول الهوية يترواح سنه ما بين 30 و40 عاما وذلك على مستوى حي بن سعيدان ببلدية الرغاية بعيدا عن المحطة.

وأضاف أنه تم تحويل جثة الضحية التي تحولت إلى أشلاء من قوة الصدمة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الروبية.

وحسب المسؤول تعكف مصالح الأمن على التحري في الحادث لمعرفة هوية الشخص الذي دهسه القطار.