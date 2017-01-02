حجز كميات ضخمة من الأورو بقيمة 13 مليار على متن سيارة في تبسة

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بتبسة ليلة الأحد إلى الاثنين من حجز 734 ألف و695 أورو كانت موجهة للتهريب، حسبما علم اليوم من المكلفة بالإعلام بالمديرية الجهوية للجمارك.

وحسب ذات المصدر فإن العملية تمت بعد وضع نقطة مراقبة بمدخل بلدية أولاد رشاش على الطريق المؤدية باتجاه قرية رأس الماء التابعة إقليميا لولاية خنشلة المجاورة، حيث تم توقيف سيارة سياحية يقودها سائق يبلغ من العمر 38 سنة ينحدر من دائرة بئر العاتر.

وبعد معاينة الوثائق والسيارة راودت عناصر الفرقة شكوك نتيجة الارتباك والتوتر الملاحظ على السائق ليتم اقتياده رفقة السيارة إلى مقر الفرقة المتعددة المهام للجمارك بخنشلة وفقا لذات المصدر.

وقد اسفر تفتيش المركبة عن اكتشاف عدة رزم من أوراق نقدية من العملة الصعبة بالقيمة المذكورة. وقد تم تحرير محضر معاينة مخالفة صرف حسبما ذكره ذات المصدر.