تحرير طفلة وتوقيف شابين اختطفاها في برج الكيفان بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف شابين اختطفا الطفلة ( ي.ر) البالغة من العمر 11 سنة بمنطقة الضفة الخضراء ببلدية برج الكيفان بالجزائر العاصمة، و قاما بتحريضها على الفسق، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني اليوم الاثنين.

وأضاف المصدر أن الموقوفين تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بايداع الدعو (ب.ز) البلغ من العمر 22 سنة الحبس ،في حين تم وضع الثاني المدعو ( ح.م) البالغ من العمر 20سنة تحت الرقابة القضائية.

للتذكير فإنه في 22 ديسمبرالفارط تقدم والد الطفلة للتبليغ عن اختفاء ابنته البالغة من العمر 11 سنة والتي تدرس في المتوسطة والتي غادرت المنزل العائلي على الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة من نفس اليوم، على خلفية النتائج الدراسية السيئة التي تحصلت عليها.

وأضاف البيان أنه بعد يومين من البحث و التحري تمكن عناصر الدرك من العثور على الفتاة رفقة أحد مختطفيها بقصر المعارض الصنوبر البحري، و بعد استجوابهما تمكن عناصر الدرك من توقيف الشريك الثاني للفاعل في نفس اليوم.