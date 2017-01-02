توقيف 8 فتيات بتهمة ممارسة الدعارة في تيزي وزو

أوقفت، ليلة أول أمس، مصالح أمن ولاية تيزي وزو في خرجة ميدانية ناجحة، ثمانية فتيات تتراوح أعمارهن بين 26 و45 سنة، ومسير الحانة على مستوى المكان المسمى أشواش بالطريق الولائي رقم 128، وحسب مصادر موثوقة، فإن المداهمة جاءت بعد الشكاوى العديدة التي وصلت مصالح الأمن عن تحويل الحانات إلى بيوت للدعارة، وخلال مداهمة ليلية لمحلات بيع المشروبات الكحولية من دون رخصة المتواجدة بكثرة في تلك المنطقة، تم التمكن أثناء العملية من مداهمة وكر للدعارة وتوقيف الفتيات، في حين حاول صاحب المحل الفرار، لكن سرعان ما تم توقيفه، كما حجزت مصالح الأمن كميات معتبرة من المخدرات وعدد من قارورات الخمر والمشروبات الحكولية، إضافة إلى سلاح يُستعمل لصيد الأسماك عُثر عليه بالمكان الذي حوّله صاحبه محلاّ للدعارة ولترويج الفسق والفساد الأخلاقي. المتهمات تم إحالتهن على العدالة وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان، أمس، بوضعهن رهن الحبس الاحتياطي لدى مثولهن. تجدر الإشارة إلى أن الطريق الولائي الرابط بين بني بوغني وذراع الميزان تنتشر فيه محلات الخمور بكثرة، مما جعلها وكرا حقيقيا للمنحرفين، وقد طالب سكانها في العديد من المرات السلطات المعنية بغلق الحانات في حركات احتجاجية قاموا بها .