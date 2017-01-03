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أئمة يدعون إلى مقاطعة شراء الموز بعد ارتفاع سعره

  • 03/01/2017
  • النهار اون لاين
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أئمة يدعون إلى مقاطعة شراء الموز بعد ارتفاع سعره تحميل الملف

تشهد أسعار الموز في الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوسا ببلوغ سعر الكيلو غرام الواحد أكثر من 500 دج.

وأرجع، أحد التّجار أن سبب غلاء هذه الفاكهة "الراقية"، هو احتكار بعض كبار التجار لها فعوض أن يبيع 10 قناطير في اليوم يبيع قنطار واحد –على حد قوله-. وأوضح من جهته، محمد ديهم إمام وخطيب، في تصريح للنهار، أن الشعب قد يكون طرفا في كسر الأسعار، قائلا "  على الشعب أن يمتنع عن شراء المنتوجات خاصة الأمور غير الضرورية  على غرار الموز والكيوي كي تنخض الأسعار". 

موضوع : أئمة يدعون إلى مقاطعة شراء الموز بعد ارتفاع سعره
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(7 )

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1 abdellah ain azel 2017/01/03
هذا ليستورد البنان هوى المومون الربسي لنهار هذو الخباث شركين في الجرايم وارهي الدوله انتعكم لتهدرو عليها دولت المؤسسات رواه الوزير الاول ووزير التجاره والسرين الكبار الحكومه كلوهى شاركه في جرايم ضد الانسنية
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2 alias2411 algerie 2017/01/03
il faut avoir la volonté pour affronté cette histoire de prix par exemple le prix du pomme locale a 650,00 DA c'est pas logique , j’espère que le peuple algérien soit contions si ont mange pas les fruits c'est pas la fin du monde
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3 dido algerie 2017/01/03
الشعب الجزائري لا يأكل الا ما هو غالي لن يسمع لكم أحد اذا اردت شئ لا يأكل في الجزائر اجعله رخيسا و لا شئ ارخص من الكائن الحي في بلد المليون و نصف مليون شهيد
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4 مصطفى ALGERIE 2017/01/03
من هو مستورد الموز ؟ فيقوا
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لماذا لا يدعون لمقاطعة الوقود
2017/01/03
ائمة السي سي بي
يدعون لتسقيف المهر ( والله اعطا للمرأة قنطار، ولم يجعل نوعه محددا، يعني لو قدرت نعطي لخطيبتي قنطار ذهب، اوقمطار من الأوراق المالية بالدولار،او قنطار تبن او قنطار بلوط، واش دخل الإمام؟)
يدعون لمقاطعة السلع الغالية، هل لهم دليل من الكتاب أو من السنة؟
لكنهم لا يدعون لمقاطعة الإنتخابات المزورة ( وهم يعلمون ومتأكدون من ذلك)، والحديث صريح ( ..... من غشنا فليس منا)
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6 ABDELMOULA france 2017/01/03
le banane ne coute que entre 5dh et 7 dh meme pas un euro chez les marocains qui sont juste a cote tandis que les inportateures algeriens preferent l inporter du sud amerique ou d espagne avec plus d un euro le kilo regardez le gaspillage d argent du peuple c est ca la vrais politique des generaux et bouteflika et son entourage
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جزائري
2017/01/03
الموز غير قابل للتحزين لهذا لو قاطعناه سينخفض سعره بشكل كبير جدا وما قاله الئمة هو تفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا غلى الشيء أرخسناه بالترك
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