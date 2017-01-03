أئمة يدعون إلى مقاطعة شراء الموز بعد ارتفاع سعره

تشهد أسعار الموز في الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوسا ببلوغ سعر الكيلو غرام الواحد أكثر من 500 دج.
وأرجع، أحد التّجار أن سبب غلاء هذه الفاكهة "الراقية"، هو احتكار بعض كبار التجار لها فعوض أن يبيع 10 قناطير في اليوم يبيع قنطار واحد –على حد قوله-. وأوضح من جهته، محمد ديهم إمام وخطيب، في تصريح للنهار، أن الشعب قد يكون طرفا في كسر الأسعار، قائلا " على الشعب أن يمتنع عن شراء المنتوجات خاصة الأمور غير الضرورية على غرار الموز والكيوي كي تنخض الأسعار".
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2017/01/03
يدعون لتسقيف المهر ( والله اعطا للمرأة قنطار، ولم يجعل نوعه محددا، يعني لو قدرت نعطي لخطيبتي قنطار ذهب، اوقمطار من الأوراق المالية بالدولار،او قنطار تبن او قنطار بلوط، واش دخل الإمام؟)
يدعون لمقاطعة السلع الغالية، هل لهم دليل من الكتاب أو من السنة؟
لكنهم لا يدعون لمقاطعة الإنتخابات المزورة ( وهم يعلمون ومتأكدون من ذلك)، والحديث صريح ( ..... من غشنا فليس منا)
2017/01/03