هذه هي المواد الغذائية المعنية بالزيادات في الأسعار

مع بداية السنة الجديدة 2017، عرفت بعض المواد الإستهلاكية ارتفاعا في الأسعار وهو الأمر الذي لم يقبله المواطن الجزائري.

من جهتها تنقلت كاميرا قناة النهار إلى سوق الجملة بالسمار، حيث وقفت على أهم المواد الغذائية المعنية بهذه الزيادة والتي جاءت كالتالي:

الزيت بأنواعه سجل زيادة تراوحت بين 2 إلى 4 بالمائة

المارغرين والسمن سجل زيادة تراوحت بين 5 إلى 12 بالمائة

العجائن سجلت زيادة تراوحت بين 2 إلى 3 بالمائة

العدس نوع رشلي 145 دج / نوع روايال 155 دج

لوبيا المصرية 162 دج / أميرة 168 دج / الأرجنتينية 155 دج

الأرز الأبيض 68 دج / المفور 63 دج

الحمص الهندي 237 دج / المكسيكي 280 دج

السميد بأنواعه لم يسجل أي زيادة

الباقوليات لم تسجل أي زيادة

من جهته قال منسق المكتب التنفيذي لسوق السمار عمر العزري في تصريح لقناة النهار، أن الزيادت التي عرفتها بعض المواد الواسعة الإستهلاك، جاءت نتيجة تطبيق القانون الجديد، مؤكدا أن هذه الزيادات إرتفعت فقط بـ 2 بالمائة. للتذكير، طالبت كل من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والإتحاد الوطني للتجار والحرفيين في وقت سابق من وزارة التجارة بالتدخل العاجل بعد إرتفاع الأسعار خلال اليوم الأول من 2017.