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هذه هي المواد الغذائية المعنية بالزيادات في الأسعار

  • 03/01/2017
  • النهار أون لاين
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هذه هي المواد الغذائية المعنية بالزيادات في الأسعار تحميل الملف

مع بداية السنة الجديدة 2017، عرفت بعض المواد الإستهلاكية ارتفاعا في الأسعار وهو الأمر الذي لم يقبله المواطن الجزائري.

من جهتها تنقلت كاميرا قناة النهار إلى سوق الجملة بالسمار، حيث وقفت على أهم المواد الغذائية المعنية بهذه الزيادة والتي جاءت كالتالي: 

الزيت بأنواعه سجل زيادة تراوحت بين 2 إلى 4 بالمائة

المارغرين والسمن سجل زيادة تراوحت بين 5 إلى 12 بالمائة 

العجائن سجلت زيادة تراوحت بين 2 إلى 3 بالمائة 

العدس نوع رشلي 145 دج / نوع روايال 155 دج 

لوبيا المصرية 162 دج / أميرة 168 دج / الأرجنتينية 155 دج 

الأرز الأبيض 68 دج / المفور 63 دج 

الحمص الهندي 237 دج / المكسيكي 280 دج 

السميد بأنواعه لم يسجل أي زيادة 

الباقوليات لم تسجل أي زيادة 

من جهته قال منسق المكتب التنفيذي لسوق السمار عمر العزري في تصريح لقناة النهار، أن الزيادت التي عرفتها بعض المواد الواسعة الإستهلاك، جاءت نتيجة تطبيق القانون الجديد، مؤكدا أن هذه الزيادات إرتفعت فقط بـ 2 بالمائة. للتذكير، طالبت كل من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والإتحاد الوطني للتجار والحرفيين في وقت سابق من وزارة التجارة بالتدخل العاجل بعد إرتفاع الأسعار خلال اليوم الأول من 2017.

 

موضوع : هذه هي المواد الغذائية المعنية بالزيادات في الأسعار
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(8 )

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1 moh ardlah 2017/01/03
حليب مغنية و سبدو اصبح يباع ب 60 دج في اليوم الاول من جانفي ببلديات تلمسان ..الى جانب زيادات ارتجالية في بعض المواد الاخرى كالبيض و السكر و القهوة و المنضفات و غيرها ..و لذا نطالب بزيارة تفتيشية مفاجئة من مديرية التجارة لولاية تلمسان الى كل بلديات غرب تلمسان و الحرص على فتح المتاجر لان التجار يغلقون متاجرهم فور سماع خبر حلول المفتشين بها . راهم قالعين الجلد منا .. و شكرا .
0
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2017/01/03
العيشة راهي ضعيبة ويزيدو يطلعو اسعار في صوالح ضرورية
0
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2017/01/03
9565
0
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4 محمد ط بلعباس 2017/01/03
رفع الاسعار ليس غريبا علينا فنحن جاهزون
0
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5 youcef algerie 2017/01/03
حسبنا الله ونعم الوكيل
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6 جنوبي بلاد كل شيء ممكن 2017/01/03
سمعت الامين العام للتجار أمس يتهم بعض الناس بتهديد التجار لكن الذي لا يعرفونه التجار أنفسهم أن هذا الامين نفسه نهب و سرق باسم التجار حين كانت التجارة موجهة و المنتوج تحت الضغط وقت الحزب الواحد بطريقة جهنمية ، يستغل سيارات الاجرة و شركة سوناطراك في آن واحد ، يطلب من هذه المؤسسة 111 اطار للعجلات و 111 قنينة زيت الشلالة للمكابح و نعد التوزيع لا يستفيد منها الا من لديه بطاقة الانخراط مع الاتحاد و كان عدد المنخرطين الا 28 أما الباقي يباع في السوق السوداء لحسابه الخاص و اليوم يتحدث باسم التجار و هو من اقترح رفع الاشتراك بصندوق التأمين لغير الاجراء لانه هو ع
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7 dido algerie 2017/01/04
الحمص دير 400 دج و العدس 180 دج و لوبيا 230دج .................
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8 Karima Algeria 2017/01/04
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾. [ سورة النحل:
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