اضرب ولا تخرب شعار الجزائريين للحد من العنف

اجتاح هاشتاغ، اضرب ولا تخرب، مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك وتويتر، حيث دعا المشاركون والمغرّدون من خلاله إلى التعقل ونبذ العنف الذي تتبناه أطراف مجهولة بأسماء مستعارة .
وتروج هذه الأطراف المجهولة صور قديمة لاحتجاجات عاشتها العاصمة غداة ما عرف بأحداث السكر والزيت سنة 2011. ورفض الجزائريون على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال آلاف التعليقات والتغريدات، كل أشكال العنف والتخريب، داعين الجميع للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة ممتلكات الجزائريين خاصة بعد نشر صور مفبركة تتعلق بحرق مباني وهيئات رسمية تبين أنها تعود لسنوات ماضية.
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
(23 )
ان الجزائريين واعون وليس شعب غير راشد كما تصوره بعض الشطحات الاعلامية من هنا و هناك .
ولكن هتاك امور لا يجب ان نتخطها .امن الجزائر خط احمر.
اعجبني العنوان طالب بحقك دون عنف هدا عنوان فهمه الشعب الجزائري جيدا
اليس بالاجدر على هده الحكومة الفاشلة الانسحاب . وتركها لمن هم احق هده الفئة مع الاسف لا توجد لا في احزاب المولات و لا في احزاب المعارضة
العنوان البديل هو اترك منصبك لمن هو اجدر منك وتخلى عن فكرة انا و من بعدي الطوفان موجه الطبقة السياسية
2017/01/03
boycottez le budget alloué à votre région qui bénéficie des plus gros budgets des régions algérienness sachant que ces budgets proviennent des hydrocarbures ....
HASSI MESSAOUD LA COMMUNE LA PLUS RICHE D'AFRIQUE EST LA MOINS DÉVELOPPÉE EN ALGERIE ... ET TIZI OUZOU UNE DES COMMUNE LES PLUS PAUVRES D'AFRIQUE EST LA PLUS DEVELOPPÉE EN ALGERIE..
..........يبقى الوطن وطن مهما زاد فيها الالم وتبقى الغربة كربة مهما ارتقى فيها السكن.........
2017/01/03
ليبيا يوم بدا فيها الخرب كان بايادي الافارقة
والجزائر اصبحت تعج بالغرب الدين لا امان فيهم ويكنون الكره والغل والحسد والغرة لشعبها وخيراتها ورئيسها