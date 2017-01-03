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اضرب ولا تخرب شعار الجزائريين للحد من العنف

  • 03/01/2017
  • النهار اون لاين
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اضرب ولا تخرب شعار الجزائريين للحد من العنف تحميل الملف

اجتاح هاشتاغ، اضرب ولا تخرب، مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك وتويتر، حيث دعا المشاركون والمغرّدون من خلاله إلى التعقل ونبذ العنف الذي تتبناه أطراف مجهولة بأسماء مستعارة .

وتروج هذه الأطراف المجهولة صور قديمة لاحتجاجات عاشتها العاصمة غداة ما عرف بأحداث السكر والزيت سنة 2011. ورفض الجزائريون على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال آلاف التعليقات والتغريدات، كل أشكال العنف والتخريب، داعين الجميع للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة ممتلكات الجزائريين خاصة بعد نشر صور مفبركة تتعلق بحرق مباني وهيئات رسمية تبين أنها تعود لسنوات ماضية. 

موضوع : اضرب ولا تخرب شعار الجزائريين للحد من العنف
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(23 )

تعقيب
1 م . م algerie 2017/01/03
سلام عليكم قراء النهار
ان الجزائريين واعون وليس شعب غير راشد كما تصوره بعض الشطحات الاعلامية من هنا و هناك .
ولكن هتاك امور لا يجب ان نتخطها .امن الجزائر خط احمر.
اعجبني العنوان طالب بحقك دون عنف هدا عنوان فهمه الشعب الجزائري جيدا
اليس بالاجدر على هده الحكومة الفاشلة الانسحاب . وتركها لمن هم احق هده الفئة مع الاسف لا توجد لا في احزاب المولات و لا في احزاب المعارضة
العنوان البديل هو اترك منصبك لمن هو اجدر منك وتخلى عن فكرة انا و من بعدي الطوفان موجه الطبقة السياسية
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Algerien
2017/01/03
في بجاية حرقو CONDOR ، هل CEVITAL احترقت ? والفاهم يفهم.
0
2017/01/03
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يا فتان الناس كيمت انت اللي كيما انت اللي يشعلوا النار....... نار الفتنة و العياذ بالله...... نعوذ بالله منك و من أمثالك,,,,,,,, حانوت في كارطي أللوزين قد ما يقد؟؟؟؟؟ الفاهم يفهم .ياخي شيطان ياخي
مريم 2017/01/03
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Avis aux singes du mak , et à ceux qui attaquent l Algérie et ses institutions , puisque vous n aimez pas l Algérie et les algériens , commencez par boycotter les écoles , les universités , les hôpitaux , les routes , les grands projets , l'eau courante , l'électricité payé par l argent qui provient des hydrocarbures ,
boycottez le budget alloué à votre région qui bénéficie des plus gros budgets des régions algérienness sachant que ces budgets proviennent des hydrocarbures ....
HASSI MESSAOUD LA COMMUNE LA PLUS RICHE D'AFRIQUE EST LA MOINS DÉVELOPPÉE EN ALGERIE ... ET TIZI OUZOU UNE DES COMMUNE LES PLUS PAUVRES D'AFRIQUE EST LA PLUS DEVELOPPÉE EN ALGERIE..
2017/01/03
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les portes du magasin condor été ouvertes ya camarade pour tous ceux qui voulaient wal faham yafham sans problemeentrées
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3 ABDELMOULA france 2017/01/03
wakila hadi ayadi kharijiya barakate ma dahkou ala doukoune achaabe habssou ziadate fi al assaar wa chaabe ghadi yahbasse je ne sais pas pourquoi votre journal ne defend que l etat tandis que chaabe houwa awla
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4 الشعب بلاد الزوالي 2017/01/03
...وراء الفتنة نكاز فرحات مهنى ربراب ....وكل من له مصلحة مع الغرب......والاحزاب المعارضة التى تهرول من الترك الى مصر الى تونس...........................................الجزائر ملك الشعب الزوالي
..........يبقى الوطن وطن مهما زاد فيها الالم وتبقى الغربة كربة مهما ارتقى فيها السكن.........
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2017/01/03
لهدا نشرو اليد المخربة في البلاد وهم الافارقة وجدوهم لهدا الشيء لان الشعب لا يغامر بامن بلدو انتبهو للافارقة والغرباء فهي لي راح تساهم في الخراب
ليبيا يوم بدا فيها الخرب كان بايادي الافارقة
والجزائر اصبحت تعج بالغرب الدين لا امان فيهم ويكنون الكره والغل والحسد والغرة لشعبها وخيراتها ورئيسها
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6 احمد وهران 2017/01/03
لما قمنا باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم قامت الشرطة بضربنا و اركابنا سياراتها الخاصة بالقوة و كأنهم وحوش و نحن قطيع من الغنم كأنهم مستعمر و نحن المستعمرين شكيب خليل معفى و غير معني بالتقشف لانه ملياردار من ظهر الشعب لا يحاسب ولا يضرب و يجول عبر كامل تراب الوطن بوكب رئاسي و معه أمر بمهمة الموكب متكون من سيارات رئاسية فخمة وفاخرة و كأنه لم يفعل شيئ العدالة فوق الجميع شعار فقط السلطة الحالية هي التي تستفزنا و تحقرنا
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7 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا لانها انشأة لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
0
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8 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا لانها انشأة لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
0
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9 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا لانها انشأة لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
0
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10 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا لانها انشأة لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
0
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11 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا لانها انشأة لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
0
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12 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا لانها انشأة لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
0
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13 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا لانها انشأة لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
0
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14 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا لانها انشأة لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
0
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15 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا لانها انشأة لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
0
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16 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا أنشئت لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
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17 احمد وهران 2017/01/03
لقد جربنا هذه السلطة باحتجاجات سلمية حضرية للمطالبة بحقوقنا المشروعة التي سرقها ايانا هذا النظام الظالم لكن بدون جدوى بالعكس ضربنا و شتمنا و طردنا من الجزائر العاصمة و كاننا اسرائليين و الصحافة الجزائرية لم تحرك ساكنا أنشئت لتخدم الصعاليك الكبار لا توجد صحافة في الجزائر
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18 Amar الجزائر 2017/01/03
إن الضغط كثيرا على الشعب الفقير خصوصا يأدي الى إنفجار لا يمكن التنبئ بالنتائج , والفئة الفقيرة اكبر بكثير من الفئة الغنية , لهاذا إن قوة الشعب الجزائري تكم كلها في الفئة الفقيرة , و الحل سهل جدا , الإهتمام بالشعب مراعات الكرامة احترام الدخل بنسبة لموضفون الحكمة وغيرها , ولكن هاذا الحل ليس ساري حالياً , لأن اشرارة انطلقت ووسائل التوصل تكفي لنشر الخبر بدون خوف او قيود , و ئغلاق وسائل التواصل الجتماعية سيسرع العملية . الهم احفض الجزائر و الشعب الجزائري الفقير .
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19 algerie 2017/01/03
si chaqu'un garde ses gamins personne ne brule
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20 ايناس الجزائر 2017/01/03
الجزائر اجمل بلد في العالم و تحتاج الى رجال يحافظون على سيادتها و مكانتها في العالم فلنكن وطنيين و اصحاب نيف و ماتخلوش البلدان يضحكو علينا بدلا ان نسير الى الامام فنحن نتراجع الى الوراء الذين احبوا البلاد حقا قد استشهدوا من اجل ان يستمتع الذين ليسوا اهلا لها فاالى اين نسير كل مواطن يهتم بمصلحته الشخصية نحن مسلمين غير مسالمين هذا مؤسف و مؤلم جدا الرجل المناسب في المكان المناسب من فضلكم
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