بولنوار.. التجار المضربين تلقو تهديدات من أطراف مجهولة

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين طاهر بولنوار، أن الإضراب المزمع الدخول فيه بداية من 2 جانفي هو مجرد إشاعة، مؤكدا أن جميع أسواق الجملة وأسواق التجزئة مارست نشاطها بصفة عادية.

وقال بولنوار خلال حلوله ضيفا على قناة النهار، أن الإستجابة لإشاعة الإضراب كانت فقط في ولاية بجاية والبويرة وبرج منايل، وأضاف المتتحدث أن التجار الذين قاموا بغلق محلاتهم في المناطق المذكورة كشفوا أنهم تلقو تهديدات من أطراف غير معروفة، مشيرا أن التجار الذين قاموا بغلق محلاتهم باشروا اليوم الثلاثاء نشاطهم بصفة عادية. وعن إرتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية، قال بولنوار أن قانون المالية 2017 دخل حيز التنفيذ، موضحا أن الحكومة قامت بعرض القانون الجديد منذ قرابة 6 أشهر، حيث ستعرف أسعار الخضر والفواكه إنخفاض في منتصف الشهر الحالي، مشيرا أن المواد التي ستمسها الزيادة هي المستوردة والمنتجة محليا معتمدة على مواد أولية مستوردة، مؤكدا أن جميع الأسعار لا تخضع لقانون المالية 2017، وإنما تخضع لقواعد العرض والطلب. من جهة أخرى، أعلن المتحدث أن الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين ستقدم ملفا كاملا للحكومة أواخر شهر جانفي حول الواقع التجاري في الجزائر يتضمن 3 محاور أهمها استئصال السوق الموازية.