القضاء على إرهابيين إثنين في الأغواط وحجز كمية من الأسلحة

قضت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، مساء أمس الإثنين، على إرهابيين خطيرين بحي شطيط بمدينة الأغواط بالناحية العسكرية الرابعة، ويتعلق الأمر بكل من المجرمين: "ب. الحاج عيسى" المكنى "مقداد الهردي "، و"ن.مبارك" المكنى "الأنصاري"، اللذان كانا قد التحقا بالجماعات الارهابية سنتي 1995 و1996.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، العملية سمحت بحجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف و5 مخازن مملوءة وجهاز اتصال لاسلكي ومنظار ميدان. وفي نفس السياق وعلى إثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي عين قزام بالناحية العسكرية السادسة، القبض أول أمس على إرهابيين اثنين من جنسية جزائرية وتاجر أسلحة من جنسية أجنبية، كانوا على متن سيارة رباعية الدفع وضبطت بحوزتهم مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و150 غراما من مادة الديناميت ووسائل تفجير. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة. وجاء في ذات البيان أن هذه النتائج المتتالية التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق المحكم مع مختلف قوات الأمن في إطار مكافحة الإرهاب، تؤكد العزيمة والإصرار على بسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.