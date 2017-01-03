بالصور حملات تطوعية لتنظيف ما خلّفته أعمال الشغب في أحياء بجاية

أطلقت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي، حملة تطوعية من أجل تنظيف الاحياء التي شهدت أعمال شغب، أمس الاثنين، في ولاية بجاية.

وحسب ما نشر في صفحة بحاية سيتي وغيرها من الصفحات، فإن السّكان مدعوّون إلى عملية تنظيف ما قام بتخريبه مجموعة من الشباب الذين تبرؤوا منهم . ورفض الجزائريون على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال آلاف التعليقات والتغريدات، كل أشكال العنف والتخريب، داعين الجميع للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة ممتلكات الجزائريين خاصة بعد نشر صور مفبركة تتعلق بحرق مباني وهيئات رسمية تبين أنها تعود لسنوات ماضية.