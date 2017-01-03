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بالصور حملات تطوعية لتنظيف ما خلّفته أعمال الشغب في أحياء بجاية

  • 03/01/2017
  • النهار اون لاين
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بالصور حملات تطوعية لتنظيف ما خلّفته أعمال الشغب في أحياء بجاية تحميل الملف

أطلقت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي، حملة تطوعية من أجل تنظيف الاحياء التي شهدت أعمال شغب، أمس الاثنين، في ولاية بجاية.

وحسب ما نشر في صفحة بحاية سيتي وغيرها من الصفحات، فإن السّكان مدعوّون إلى عملية تنظيف ما قام بتخريبه مجموعة من الشباب الذين تبرؤوا منهم . ورفض الجزائريون على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال آلاف التعليقات والتغريدات، كل أشكال العنف والتخريب، داعين الجميع للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة ممتلكات الجزائريين خاصة بعد نشر صور مفبركة تتعلق بحرق مباني وهيئات رسمية تبين أنها تعود لسنوات ماضية.

ألبوم الصور
بالصور حملات تطوعية لتنظيف ما خلّفته أعمال الشغب في أحياء بجاية بالصور حملات تطوعية لتنظيف ما خلّفته أعمال الشغب في أحياء بجاية بالصور حملات تطوعية لتنظيف ما خلّفته أعمال الشغب في أحياء بجاية بالصور حملات تطوعية لتنظيف ما خلّفته أعمال الشغب في أحياء بجاية
موضوع : بالصور حملات تطوعية لتنظيف ما خلّفته أعمال الشغب في أحياء بجاية
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تعقيب
1 رحيم algeria 2017/01/03
لنكن صريحين مع انفسنا ما الذي سنجنيه من تخريب املاك الدولة التي هي في اساسها ملك للمواطن الذي يشتكي انه مغبون ، هل الفوضى تاتينا بالعيش الرغيد لا والف لا والامثلة امامنا في جميع الدول العربية ، فمن يريد الاصطياد في المياه العكرة نعرفهم جيدا وكل الحجج التي كانت في السابق من نسج الخيال اصبحت واقعا ملموسا من اعتراف بالهوية ووضعها في الاطار الصحيح ، هم زيادة في زوج دورو ......هي فعلا السبب ؟؟ لا اظن وعلى الاحزاب والجمعيات واهل منطقة بجاية ان يتعقلوا فالتخريب سهل لكن البناء يتطلب زمنا طويلا .
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تعقيب
2 هييهيي بلد المجاعة الجزائر 2017/01/03
لا تخربو ولا تضربو نحن نعيش حيات رغيدة ولا نريد من الشعب ان يفسدها علينا
0
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  • مائل
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