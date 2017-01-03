دروس إجبارية لسائقي الشاحنات والحافلات لمدة 3 سنوات

تضمن قانون المرور الجديد عدة اجراءات بهدف التقليل من حوادث المرور في الجزائر.

وكشف مدير مدرسة تعليم السياقة وعضو الفيدرالية الجزائرية لمدارس تعليم السياقة رابح معزيز، اليوم الثلاثاء، أن من بين هذه الإجراءات، تكوين ورسكلة سائقي المركبات ذات الوزن الثقيل.وأوضح معزيز في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن البرنامج التكويني الذي ستشرف عليه وزارة النقل يشمل كل سائقي الشاحنات الكبرى والحافلات والمقطورات ، حيث يلزم على كل سائق من هذا الصنف تلقي تكوين حدد بـ 72 ساعة لمدة 3 سنوات اجبارية، ابتداء من سنة 2017 إلى غاية 2019. وحسب ذات المتحدث، فإن تلقين السائقين سيشمل كل المناهج والطرق الجديدة التي تم ادراجها في قانون المرور، على غرار أساسيات الميكانيك، كما ستتكفل بالعملية التكوينية كل من الشركة الوطنية للنقل البري ومؤسسة نفطال وكذا الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري، اضافة إلى بعض مدارس السياقة. وقال عضو الفيدرالية الجزائرية لمدارس تعليم السياقة أن قانون المرور الجديد سيتضمن تعليم الميكانيك لأصحاب السيارات صنف "ب".