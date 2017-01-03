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مصالح الأرصاد الجوية تحذّر من تكوّن جليد في بعض ولايات الوطن

  • 03/01/2017
  • النهار أون لاين
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مصالح الأرصاد الجوية تحذّر من تكوّن جليد في بعض ولايات الوطن تحميل الملف

كشفت المكلفة بالإعلام بمصلحة الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة، اليوم الثلاثاء، أن أحوال الطقس ستعرف استقرار مع انخفاض في درجات الحرارة ليلة الثلاثاء وصبيحة الأربعاء.

وقالت بن رقطة في تصريح لقناة النهار، أن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع استمرار تكوّن الجليد وكذلك الضباب على المناطق المتواجدة في أسفل الجبال وعلى المرتفعات. وأضافت المتحدّثة، أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي: تيسمسيلت، الجلفة، بسكرة، الأغواط، البيض، برج بوعريريج وقسنطينة. وعن تساقط الأمطار قالت بن رقطة أن المناطق الوسطى والشرقية ستعرض أمطار خفيفة إلى غاية نهاية الأسبوع.

 

 


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موضوع : مصالح الأرصاد الجوية تحذّر من تكوّن جليد في بعض ولايات الوطن
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(1 )

تعقيب
جزائري
2017/01/03
بمجرد سقوط قطرات ماء تنتشر برك الماء في المدن بسبب الغش في العمل
0
  • عريض
  • مائل
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