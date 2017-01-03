هلاك شخص وإصابة 6 آخرين بجروح في حادثي مرور بميلة

أسفر حادثا مرور وقعا اليوم الثلاثاء، بولاية ميلة، عن هلاك شخص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة كما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع الحادث الأول فجر اليوم على مستوى النقطة الكيلومترية 133 على الطريق السيار شرق- غرب إقليم بلدية شلغوم العيد وفقا لنفس المصدر. و قد أدى هذا الحادث الذي نجم عن اصطدام شاحنة بكل من سيارة نفعية و مركبة تجارية إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 34 سنة بعين المكان و إصابة شخص ثاني 29 سنة بخدوش على مستوى الرأس و الوجه وكدمات بالظهر حسبما علم من الحماية المدنية. وقد تم نقل الضحيتين من طرف أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية بتاجنانت نحو مستشفى وادي العثمانية حيث وضع الأول بمصلحة حفظ الجثث بينما قدمت للجريح الفحوص اللازمة. كما سجلت مصالح الحماية المدنية اليوم كذلك حادث اصطدام بين سيارتين على الطريق الولائي رقم 101 بمشتة "برج لاقار" ببلدية وادي سقان حيث أصيب 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 55 سنة بجروح متفاوتة الخطورة. وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة التلاغمة لنقل المصابين نحو العيادة المتعددة الخدمات للتلاغمة (جنوب ميلة).

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقين لتحديد ملابسات و ظروف وقوع هذين الحادثين اللذين تسببا أيضا في خسائر مادية و تعطيل حركة المرور على هذين المحورين المروريين.