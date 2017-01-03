تفكيك شبكة لصوص مختصة في السطو على المنازل باستعمال الكالڨول بالعاصمة

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك عصابة لصوص تحترف السطو على المنازل مع حمل سلاح أبيض محظور.

العملية أفضت حسب بيان لأمن ولاية الجزائر الى توقيف شخصين احترفا السطو على المنازل، حيث جرى ضبطهما في حالة تلبس بسرقة منزل باستعمال قفازات بالإضافة إلى أقنعة للوجه، لإخفاء هويتيهما وعدم ترك آثار للبصمات. كما عثرت الشرطة بحوزة الموقوفين على أشرطة بلاستيكية كانا يستعملانها في ربط الضحايا وأسلحة كبيرة محظورة، وأشياء مسروقة من منزل أحد المواطنين الذي كان غائبا عن منزله.

وأوضح البيان أن اللصين قاما بسرقة جهاز إعلام آلي محمول وآلة تصوير رقمية وآلة حاسبة خاصة بالبناء وجهاز استقبال رقمي وأربع ساعات يدوية نسائية، وساعتين يدويتين وتسع أساور و7خواتم وسلسلتين من الذهب، وست أساور من الفضّة و16 قارورة من الخمر.ويبدو من خلال المسروقات التي تم العثور عليها أن الشبكة كانت تستهدف منازل الأثرياء وترصد غيابهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية.