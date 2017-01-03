الشهادات الطبية تكلف الكناس 44 مليار سنتيم في 2016

كشف مدير فرعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن العطل المرضية كلفت خزينة الصندوق أزيد من 439.9 مليون دينار جزائري خلال سنة 2016.وأضاف جمال لوكيل، أن حصيلة المراقبة التي شملت إجراء 6558 زيارة ميدانية للتأكد من الحالة الصحية للمرضى المستفيدين من العطل المرضية، كشفت عن وجود 1268 حالة غش على المستوى الوطني. من جهة اخرى، دعا مشاركون في يوم اعلامي وتحسيسي تم تنظيمه اليوم الثلاثاء بتلمسان حول الشهادات الطبية الصورية وأثرها على نظام العمل في المؤسسات إلى تشكيل خلية تكلف بالبحث عن الأسباب الحقيقية لتفشي ظاهرة الشهادات الطبية المفتعلة أو بما يسمى شهادات المجاملة. وأوصى المشاركون في هذا اللقاء بضرورة إشراك كل المعنيين لمعرفة أسباب هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على نظام العمل للمؤسسات وتضر بميزانية الصندوق داعين إلى تكثيف اللقاءات التحسيسية للتذكير بأخلاقيات الطب والقوانين التي تسيرهذا المجال.