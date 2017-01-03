بن غبريت.. التراجع عن بعض القرارات ليس بالأمر السلبي

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تراجع القطاع، عن بعض القرارات ليس بالأمر السلبي. وأوضحت الوزيرة، في كلمتها الإفتتاحية للقاء الذي جمعها بالشركاء الإجتماعيين ، نقابات، وجمعيات أولياء التلاميذ، بمقر الوزارة ان تراجع القطاع عن بعض القرارات، ليس بالأمر السلبي، مشددة على أن وزارة التربية تحمل نظرة استشرافية، وليس عكس ذلك مثلما تريد الترويج له بعض الخطابات . للتذكير، فقد تراجعت وزارة التربية الوطنية، خلال السنة المنقضية على أجندة البكالوريا، والتي سيتم تنظيمها في أربعة ايام، بدل ثلاث كما تم التراجع عن مدة العطلة الشتوية الحالية، والتي انتقلت من 10 ايام الى 18 يوما نزولا عند رغبة التلاميذ. واعتبرت الوزيرة، أن المجتمع لديه كل الحق ليعرف كل ما يتعلق بالقطاع، مؤكدة أنه منذ توليها القطاع في ماي 2014، بلغ عدد الأسئلة التي طرحها نواب البرلمان حول القطاع 205 سؤالا. وفي حديثها عن أجندة هذا اللقاء أكدت الوزيرة، أن هذا اللقاء يتناول عدة قضايا لا سيما تقييم الفصل الأول، والتحضير للفصل الثاني، وكذا التحضير للسنة الدراسية المقبلة 2017-2018 . كما يتناول اللقاء حسب بن غبريت، وضعية الموظفين وكل ما يتعلق بمسابقات التوظيف، وعمليات التكوين، وخاصة البرامج التربوية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية. وبالمناسبة شددت الوزيرة، على أهمية الحوار سواء مع النقابات، وجمعيات اولياء التلاميذ، وكذا مع منتخبي الشعب.