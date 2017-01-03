2200 طبيب أخصائي لسد العجز على مستوى المستشفيات

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، اليوم الثلاثاء بتيارت عن برنامج لتدعيم المستشفيات على المستوى الوطني بـ 2200 طبيب مختص والذين المرتقب تخرجهم قريبا في مختلف التخصصات.

وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لواقع قطاع الصحة بولاية تيارت أن هذه الدفعة من الأطباء الأخصائيين التي ستتخرج قريبا ستسد العجز المسجل ببعض الولايات.

الجدير بالذكر، أن بوضياف أكد لدى زيارته للعيادة العمومية المتخصصة في طب الأذن الأنف والحنجرة والعيون والجراحة الاستشفائية بتيارت، أن هذه العيادة تعتبر الأولى على المستوى الوطني التي تطبق نظام الرقمنة دون استخدام الورق، مضيفا أنه سيتم تعميم هذا التطبيق بالمؤسسات الصحية على المستوى الوطني.