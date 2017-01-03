توقيف 57 حراڨ بينهم امرأة وطفلين على متن 4 قوارب في وهران

تم توقيف 57 مرشحا للهجرة السرية في ليلة الاثنين إلى الثلاثاء خلال أربع عمليات متتالية بشمال رأس فالكون بعين الترك، من قبل حراس السواحل لوحدة وهران والوحدات العائمة للواجهة البحرية الغربية حسبما علم من هذا السلك الأمني.

وقد شملت العملية الأولى 11 مهاجرا سريا كانوا يتأهبون لخوض مغامرتهم مساء أمس الاثنين على متن قارب تم توقيفهم في حدود الساعة الـ11 والنصف ليلا من طرف دورية لحراس السواحل.

وسمحت العملية الثانية التي جرت اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية صباحا بتوقيف 12 مرشحا للهجرة السرية حسب نفس المصدر. كما تم أيضا توقيف 19 مهاجرا سريا من بينهم امرأة وقاصرين (فتاة وطفل) على متن قارب مطاطي شمال رأس فالكون في الصباح الباكر ليوم الثلاثاء خلال عملية ثالثة.

وفي العملية الرابعة التي تمت عند حوالي الساعة الـ3 و 15 دقيقة صباحا تم توقيف 15 مهاجرا سريا من بينهم قاصر كانوا على متن قارب مطاطي حسب ما ذكر نفس المصدر.

وقد قام حراس السواحل لوحدة وهران بتسليم المجموعات الأربعة للمهاجرين السريين إلى مصالح الدرك الوطني حسبما أضاف المصدر الذي أشار إلى أنه سيتم تقديمهم أمام العدالة.