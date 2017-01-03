توقيف امرأة بحوزتها أزيد من 500 قرص مهلوس بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا من توقيف مشتبه فيها تحوز أكثر من 500 قرص مهلوس، بناحية الرويبة. وأوضحت مصالح أمن الولاية، في بيانها اليوم الثلاثاء، أن توقيف المشتبه فيها بنواحي المقاطعة الإدارية للرويبة، جاء بعد إخضاع المركبة التي كانت تقلها إلى التفتيش الدوري، وقد تبين حيازتها على 530 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 7000 دينار جزائري. وأشار البيان، أن المشتبه فيها أقرت بعد التحقيق أنها تستهلك تلك الأقراص المهلوسة، باعتبارها مريضة وتعاني من اضطرابات نفسية، نافية غرض الاتجار بتلك الكمية. إلا أن مصالح الأمن، أخضعت منزل تلك المرأة إلى التفتيش، حيث تم العثور على مشطين يحتويان على 7 كبسولات، ومشط آخر على 4 أقراص، ومشط رابع يحتوي على 5 كبسولات أيضا. وقد تقرر وضع المشتبه فيها تحت الرقابة القضائية.