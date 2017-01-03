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طلعي.. رفع تسعيرات النقل غير قانوني وسنعاقب المخالفين

  • 03/01/2017
  • خ. صديق
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طلعي.. رفع تسعيرات النقل غير قانوني وسنعاقب المخالفين تحميل الملف

أكد وزير الاشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي اليوم الثلاثاء بالجزائر أن رفع تسعيرة النقل الحضري الذي أقره مؤخرا بعض الناقلين الخواص "غير شرعي" مضيفا أنه سيتم اتخاذ اجراءات ردعية ضد هؤلاء الناقلين. 

وأوضح السيد طلعي في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة لم تتخذ إلى الآن أي قرار يتعلق بمراجعة تسعيرات النقل. 

يذكر أن بعض الناقلين الخواض قاموا منذ بضعة ايام بزيادة تسعيرات النقل الحضري ب10 دج مبررين ذلك بارتفاع أسعار الوقود. 

وتعتزم وزارة النقل عقد لقاءات مع النقابات ومتدخلين آخرين في القطاع قصد دراسة هذه المسألة حسب السيد طلعي الذي أكد أنه في حالة رفع التسعيرات فإن القرار سيتخذ بطريقة مدروسة ومنظمة. 

وحذر الوزير الناقلين الذين يقومون برفع التسعيرة بطريقة غير شرعية أي قبل اتخاذ القرار من اجراءات صارمة سيتعرضون لها.

موضوع : طلعي.. رفع تسعيرات النقل غير قانوني وسنعاقب المخالفين
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تعقيب
1 محمد لخضر باتنة 2017/01/03
ينغز الداب أويدرق( yadarag ) وراء البردعة
0
تعقيب
غيور على الجزائر
2017/01/03
بعض الناقلين يستغلون رفع ثمن الوقود لمضاعفة أرباحهم لهذا وجب معاقبتهم
0
  • عريض
  • مائل
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