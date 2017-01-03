مواطنون يغلقون الطريق بحمام الضلعة احتجاجا على رفع تسعيرة النقل في المسيلة

أقدم اليوم الثلاثاء، عشرات الأشخاص ببلدية حمام الضلعة، بولاية المسيلة، على غلق الطريق الوطني رقم 60 الذي يعبر المدينة احتجاجا، منهم على إقدام الناقلين على رفع تسعيرة النقل الجماعي، من 40 إلى 50 دج، حسبما لوحظ. وأوضح، بعض المحتجين بأن الاحتجاج يأتي على إثر قيام الناقلين، برفع التسعيرة ب10 دج إضافية، و ذلك بطريقة اعتبروها غير قانونية، ما أثار غضب مستعملي وسائل هذا النوع من النقل على خط المسيلة حمام الضلعة على مسافة 30 كلم. من جهتهم، برر الناقلون هذه الزيادة برفع أسعار الوقود، التي شرع فيها مطلع العام الجاري . وقد التقى مدير النقل بالولاية، بالناقلين وأبلغهم بعدم شرعية، رفع التسعيرة، مؤكدا لهم بأن مصالحه لم تتلق من الوزارة الوصية أية تعليمة، يتم بمقتضاها رفع تسعيرة النقل، حسبما علم من مصادر محلية. من جهتهم، توقف الناقلون العاملون عبر هذا الخط عن النشاط، احتجاجا منهم على عدم السماح لهم برفع التسعيرة.