قتيل وجريح اثر اصدام سيارة بشاحنة في غليزان

لقي شخص مصرعه وأصيب مرافقه بجروح خطيرة في حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، بإقليم بلدة الكناندة الواقعة 30 كلم جنوب غليزان، وفق ما أفاد به ضابط المناوبة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الملازم علي عابد المرايم موضحا أن الحادث وقع في حدود الساعة 15 على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بالمدخل الغربي لبلدة الكناندة بسيدي لزرق، إثر اصدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة.

وقد خلف الحادث مصرع سائق السيارة (40 سنة) بعين المكان وإصابة مرافقه (30سنة) بجروح عميقة على مستوى الرأس. و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى وإجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات. ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.