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توقيف 44 شخص وحجز أزيد من 4500 قارورة خمر ليلة الريفيون بسيدي بلعباس

  • 03/01/2017
  • خ. صديق
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توقيف 44 شخص وحجز أزيد من 4500 قارورة خمر ليلة الريفيون بسيدي بلعباس تحميل الملف

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ4545 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للترويج بدون رخصة حسب ما علم اليوم الثلاثاء، لدى خلية الإعلام والاتصال لذات الجهة الأمنية. 

وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال نفس الليلة توقيف 44 شخصا تورطوا في عدة قضايا على غرار الحيازة على المشروبات الكحولية لغرض المتاجرة فيها بدون رخصة والحيازة على المخدرات "الكيف المعالج" وكذا الحيازة على الأقراص المهلوسة لغرض الاستهلاك الشخصي. 

كما تم في إطار المخطط الأمني الخاص بالاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة توقيف أشخاص آخرين تورطوا في حمل أسلحة بيضاء محظورة مع السكر العلني وتحويلهم إلى مقر الأمن وفق ذات المصدر.  

موضوع : توقيف 44 شخص وحجز أزيد من 4500 قارورة خمر ليلة الريفيون بسيدي بلعباس
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