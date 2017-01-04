محجوب بدة..قانون المالية 2017 يحمل زيادات بسيطة عكس ما يروّج لها

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، محجوب بدّة، أن الزيادات التي جاءت في قانون المالية الجديد لسنة 2017، غير مقلقة وبسيطة، نافيا أن يكون قد يحمل زيادات كبيرة كما تروج لها بعض الأطراف.

وحول ما حدث من أعمال شغب في بعض الولايات، دعا ذات المتحدث، الجزائريين إلى التّعقل وحماية مصالح الجزائر ومكتسباتها المحققة.