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محجوب بدة..قانون المالية 2017 يحمل زيادات بسيطة عكس ما يروّج لها

  • 04/01/2017
  • النهار اون لاين
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محجوب بدة..قانون المالية 2017 يحمل زيادات بسيطة عكس ما يروّج لها تحميل الملف

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، محجوب بدّة، أن الزيادات التي جاءت في قانون المالية الجديد لسنة 2017، غير مقلقة وبسيطة، نافيا أن يكون قد يحمل زيادات كبيرة كما تروج لها بعض الأطراف.

وحول ما حدث من أعمال شغب في بعض الولايات، دعا ذات المتحدث، الجزائريين إلى التّعقل وحماية مصالح الجزائر ومكتسباتها المحققة.

موضوع : محجوب بدة..قانون المالية 2017 يحمل زيادات بسيطة عكس ما يروّج لها
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تعقيب
1 kacemi adrar 2017/01/04
vous voulez nous faire comprendre c'est pas allarmant ;s'il y a l'ogmentation de la
TVA toute les marchandises seront augmenter en plus les taxes la vignette de la voiture les ammendes et tout qui en suives ;;;;;;stop a cette politique ,les citoyens ne sont pas algérien car on est entrain de payer la taxe d'habitation bref la situation est catastrophique alors ne minimiser pas la chose merci
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تعقيب
2 سيداحمد وهران 2017/01/04
انت المسؤول الاول على ما يحدث في الجزائر يا سيد محجوب بدة لانك انت و من معك من الانتهازيين لحزب جبهة التحرير و حزب جوع كلبك يتبعك انتم الذين اقترحتم هذه الزيادات على حكومة عرجاء هي اصلا فاشلة و من يقودها انسان فاشل لقد ملئتم الشكاير بمال هذا الشعب المسكين و ملئتم بطونكم بالمال الحرام
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