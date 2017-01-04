محجوب بدة..قانون المالية 2017 يحمل زيادات بسيطة عكس ما يروّج لها

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، محجوب بدّة، أن الزيادات التي جاءت في قانون المالية الجديد لسنة 2017، غير مقلقة وبسيطة، نافيا أن يكون قد يحمل زيادات كبيرة كما تروج لها بعض الأطراف.
وحول ما حدث من أعمال شغب في بعض الولايات، دعا ذات المتحدث، الجزائريين إلى التّعقل وحماية مصالح الجزائر ومكتسباتها المحققة.
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TVA toute les marchandises seront augmenter en plus les taxes la vignette de la voiture les ammendes et tout qui en suives ;;;;;;stop a cette politique ,les citoyens ne sont pas algérien car on est entrain de payer la taxe d'habitation bref la situation est catastrophique alors ne minimiser pas la chose merci