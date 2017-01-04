عقلاء بجاية يتصدّون للمحتجين المخرّبين

أقدم بعض الشباب مجهولي الهوية على شن حركة اضرابية غير قانونية، أمس الثلاثاء، في بجاية، تخللتها أعمال شغب في دائرة أقبو، وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، من شهادات، فإن الشباب أقدموا على اضرام النار بمقر المفتشية المحلية للضراب وتخريب وكالة لسونلغاز وإلحاق اضرار بالمحكمة.

وحاول المعتدون أولا غلق الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية و البويرة ثم إقامة حواجز داخل المدينة سيما على مستوى مفترق الطرق عند ثانوية حفصة لكن محاولاتهم باءت بالفشل بعد تدخل مصالح الأمن التي قامت بتفريقهم. و أضافت ذات المصادر أن السكان المقيمين بالقرب من تلك المؤسسات العمومية سيما سونلغاز قد تصدوا بقوة لتلك الأعمال غير المسؤولة من خلال منع المحتجين من حرق هذه الوكالة ذات المنفعة العامة.