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عقلاء بجاية يتصدّون للمحتجين المخرّبين

  • 04/01/2017
  • النهار اون لاين
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عقلاء بجاية يتصدّون للمحتجين المخرّبين تحميل الملف

أقدم بعض الشباب مجهولي الهوية على شن حركة اضرابية غير قانونية، أمس الثلاثاء، في بجاية، تخللتها أعمال شغب في دائرة أقبو، وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، من شهادات، فإن الشباب أقدموا على اضرام النار بمقر المفتشية المحلية للضراب وتخريب وكالة لسونلغاز وإلحاق اضرار بالمحكمة.

 وحاول المعتدون أولا غلق الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية و البويرة ثم إقامة حواجز داخل المدينة سيما على مستوى مفترق الطرق عند ثانوية حفصة لكن محاولاتهم باءت بالفشل بعد تدخل مصالح الأمن التي قامت بتفريقهم. و أضافت ذات المصادر أن السكان المقيمين بالقرب من تلك المؤسسات العمومية سيما سونلغاز قد تصدوا بقوة لتلك الأعمال غير المسؤولة من خلال منع المحتجين من حرق هذه الوكالة ذات المنفعة العامة. 

موضوع : عقلاء بجاية يتصدّون للمحتجين المخرّبين
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(3 )

تعقيب
1 محمد eljazair 2017/01/04
سلام للكل يجب علي الامازيغ الاحرار ينتفضو ضد هؤلاء المجرمين المخربين الفشلة القتلة لعنة الله عليهم يريدون ان يمزقو البلاد ويفرقو بين الشعب الجزئري اقولها مرة اخري يجب علي القبايل مع العرب ان يسيرو مسيرات الوحدة بين ابناء الشعب لكي يعلم من يريد ان يعبث بامن البلاد يا ابناء الحركة والقومية واحثال فرنسا والله لن تنجحو في تفرقة بين الجزائرين كلنا امازيغ كلنا عرب كلنا مزابين كلنا شاوية كلنا توارق ادن طز فيكم يا خونة تحي الجزائر الحرة القوية نرضي بالجوع لكن لا نرضي بالخيانة والطحين
0
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2 afnoukh hacene algerie 2017/01/04
la pression aussi ramene que l'explosin
0
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3 farid algerie 2017/01/04
c'est virement malheureux
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