لهبيري.. تزويد الحماية المدنية بالحوامات يمر عبر مسار من عدة مقاييس

صرح المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري أمس الثلاثاء ببشار، أن تزويد قطاعه بالحوامات يمر عبر مسار يتطلب عدة مقاييس .

وأوضح لهبيري على هامش زيارة عمل وتفقد التي يقوم بها إلى هذه الولاية أن "اقتناء السلك لست (6) من هذا النوع من الطائرات كوسيلة لتدعيم قدراتنا في الإسعاف والإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية وغيرها من الحوادث يتطلب تكوين طيارين وأفراد تقنيات الأرضية وإنجاز المنشآت الضرورية على غرار ميادين هبوط الحوامات ''. وتهدف هذه الزيارة الميدانية التي شرع فيها مع بداية سنة 2017 إلى الإطلاع على ظروف الحياة والعمل لمختلف فئات الحماية المدنية سواء عبر ولاية بشار أو في غيرها من المناطق الأخرى للوطن كما أشير إليه. وقبل ذلك عاين العقيد مصطفى لهبيري المركز المتقدم للحماية المدنية ببن زيرق (50 كلم شمال بشار) والمجاور للطريق الوطني (6) الذي أنشئ مؤخرا بهدف التدخل والإسعاف السريع على مستوى هذا المحور الرابط بين جنوب غرب البلاد والشمال الغربي ومن ثمة مختلف جهات شمال الوطن . ويواصل المدير العام للحماية المدنية زيارة العمل والتفقد للولاية حيث ستكون له الفرصة للإطلاع أيضا على أنشطة المراكز المتقدمة بكل من هماغير بمنطقة العبادلة (88 كلم جنوب بشار) وبولعدام على مستوى الطريق الوطني (50) الرابط بين بشار وتندوف. كما سيتفقد عديد وحدات الحماية المدنية سيما منها المنتشرة بمناطق تاغيت وبني عباس والعواطة هذه الأخيرة التي تنجز بغرض تعزيز تغطية إقليم الولاية من طرف الحماية المدنية والتي تسجل حاليا نسبة 85 في المائة من تقدم الأشغال حسب المسؤولين المحليين لهذا السلك. وتضمن التغطية الحالية بذات السلك تسع (9) وحدات التدخل والإسعاف ووحدة رئيسية بعاصمة الولاية كما تمت الإشارة إليه.