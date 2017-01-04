حجز 43.7 كلغ من الكيف وتفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالنعامة

تمكنت الشرطة القضائية لأمن ولاية النعامة من حجز 43.7 كلغ من الكيف المعالج وتفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 5 أشخاص تقوم بترويج المخدرات وتموين عدة مناطق بولايات مختلفة بهذه السموم إنطلاقا من الحدود الغربية للبلاد حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الإتصال بالأمن الولائي.

وعلى إثر معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط عبر عدة ولايات وضعت مؤخرا فرقة البحث و التحري التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية النعامة خطة محكمة مكنت من ترصد تحركات هذه الشبكة ومداهمة مساكن مما مكن من توقيف عناصرها الخمسة (بين 30 و40 سنة ) كما أوضحت ذات المصالح. ومواصلة للتحقيقات في هذه القضية أسفرت عملية متابعة نشاط هذه العصابة الإجرامية عن العثور على كمية المخدرات المحجوزة التي كانت بحوزة هذه الشبكة وحجز ثلاث مركبات كانت تستعمل لنقل و بيع المخدرات فضلا عن مبلغ مالي من عائدات المتاجرة في الكيف المعالج يقدر بأكثر من 914 ألف دج وحبوب مهلوسة إستعملت في الإستهلاك الشخصي وفق نفس المصدر. وأنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة النعامة وهم متابعين في قضية المتاجرة في المخدرات وحيازة المؤثرات العقلية حسب المصدر ذاته.