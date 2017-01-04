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إحباط محاولات لهجرة غير شرعية لـ 85 شخصا قرب السواحل الغربية

  • 04/01/2017
  • النهار اون لاين
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إحباط محاولات لهجرة غير شرعية لـ 85 شخصا قرب السواحل الغربية تحميل الملف

أحبطت وحدات حراس الشواطئ، أمس الثلاثاء، محاولات هجرة غير لـ 85 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

 وأضاف ذات البيان، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، أمس الثلاثاء، سيارة رباعية الدفع محملة بـ 1.7 طن من المواد الغذائية. فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من تلمسان وغرداية وجانت والاغواط وبرج باجي مختار 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة.

موضوع : إحباط محاولات لهجرة غير شرعية لـ 85 شخصا قرب السواحل الغربية
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