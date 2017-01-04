قانون المرور الجديد يمنع السحب الفوري لرخصة السياقة

أكد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين، اليوم الأربعاء، أن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الذي يتضمنه قانون المرور الجديد سيدخل حيز التنفيذ نهاية سنة 2017، بعد أن يتم إدخال كل الحائزين على رخصة السياقة الذين لا يملك عدد كبير منهم الرخصة البيومترية في بنك المعطيات.

وقال نايت الحسين في تصريح للإذاعة الوطنية، أن العمل برخصة السياقة بالتنقيط أعطى نتائج إيجابية في البلدان التي اعتمدت هذا النظام، مبرزا أن هذا الأخير يستلزم عدة مجهودات في مجال العصرنة لوضع حيز الخدمة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للمخالفات. كما أفاد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أن نظام سحب رخصة السياقة الذي هو معمول به حاليا لن يكون في القانون الجديد، بحيث سيتم تحديد مهلة 45 يوما للمخالف لدفع الغرامة الجزافية وفي حال عدم تسديدها يتم مضاعفة الغرامة إلى جانب خصم نقطتين إضافيتين من رصيد صاحب الرخصة. وأشار أحمد نايت الحسين إلى أنه كانت هناك اقتراحات في اطار قانون المرور الجديد بتعميم استعمال حزام الأمن للجالسين في الأماكن الخلفية للسيارة وهذا الاقتراح كان بناء على التجارب في البلدان التي تحصلت على نتائج ايجابية في مجال السلامة المرورية والتقليل من حوادث المرور.