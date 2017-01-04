العثور على جثتي شخصين أحدهما مكبّل وعليه آثار تعذيب في وهران

عثرت مصالح الشرطة لولاية وهران على جثتي شخصين توفيا في ظروف غامضة، فيما تم فتح تحقيق حول ملابسات القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصالح أمن ولاية وهران ما مفاده أنه تم العثور على شخص متوفي يبلغ من العمر 45 سنة داخل مسكن مهجور وسط مدينة وهران وهو مكبل اليدين وتظهر عليه أثار الاعتداء.وحسب نفس المصدر فقد تم فتح تحقيق في الحادثة فيما جرى تحويل جثة الضحية للتشريح بهدف تحديد أسباب الوفاة.

وبعد التحريات التي قامت بها فرقة البحث الجنائي لوهران، تم توقيف عدد من الأشخاص على سبيل الاشتباه أين يجري التحقيق معهم. ومن جهة ثانية، وفي نفس الأمسية تم العثور على ثاني شخص ميت يبلغ من العمر 35 سنة حيث وجد معلقا بشجرة بمنطقة معزولة بدائرة السانية.

وتم ترجيح فرضية الانتحار وفق ما وقفت عنده معاينة مصالح الشرطة التي لا تزال تحقق في نفس القضية.