إنقاذ 3 صيادين من الموت علقوا في إحدى الجزر الصخرية بتيبازة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، من إنقاذ ثلاث صيادين من الموت المحقق بعرض شواطئ قوراية غربي تيبازة بعد تلقيهم نداء استغاثة، حسبما علم من المكلف بالإعلام لدى مديرية السلك.

وأوضح الملازم الأول ميشاليخ محمد أن عملية تدخل وحدة البحرية للحماية المدنية شرشال بالتنسيق مع عناصر وحدة قوراية لإنقاذ الصيادين الثلاث بعد أن علقوا في إحدى الجزر الصخرية على بعد ثلاث كيلومترات عن شاطئ البحر استغرقت أربع ساعات من الساعة الـ 19:30 إلى 23:30 من ليلة أمس. وأضاف المسؤول أن الحالة الصحية للصيادين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 35 سنة وينحدرون من ولاية البليدة كانت جيدة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل أن يلتحقوا بمنازلهم العائلية.

وكان الشباب الثلاث قد خرجوا في رحلة صيد عادية على متن قارب صغير تحولت إلى مغامرة كادت أن تودي بحياتهم بعد أن تغيرت أحوال الطقس ما تسبب في هيجان البحر حسب ذات المصدر.