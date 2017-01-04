غول يحمّل الطبقة السياسية والأحزاب مسؤولية ما وقع في بجاية

حمّل رئيس تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، مسؤولية الأحداث التي وقعت بعض الولايات على غرار بجاية، داعيا إياهم بالتوعية والتحسيس الشباب بأمن واستقرار الجزائر .

كما طالب غول في تصريح على هامش تدشين مقر حزبه بالعاصمة، بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تنذر بالمخاوف وتعمل على دفع الشباب إلى الشارع، مما يؤدي إلى الانتحار الجماعي و يؤجج الصراعات التي قد تؤدي إلى انزلاقات خطيرة لا يحمد عقباها . وفي ذات السياق، دعا الجميع إلى تجاوز المصالح الضّيقة والتنازل من أجل المحافظة على المكتسبات الوطنية والعمل على استقرار وأمن البلد مضيفا أن الجزائر محاصرة من كل الجهات وهي بحاجة إلى كل أبنائها.