توقيف سارق صناديق الزكاة بمساجد العاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية، للدرك بأولاد فراح (براقي) مؤخرا من وضع حد لنشاط سارق صناديق الزكاة عبر مساجد العاصمة وهو شاب يبلغ 21 سنة من عمره، حسبما أكدته اليوم الأربعاء المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وتوصلت الفرقة الإقليمية للدرك بأولاد فراح التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لبراقي من فك لغز سرقة صناديق الزكاة بمجموعة من بيوت الله وذلك منذ الفاتح جانفي 2017 حيث كشف المحققون تورط المدعو (س.م) ذو الـ 21 عاما من عمره حسب بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر. وعرف كل من مسجد الوفاء بحي 13 هكتار بلدية براقي مسجد عمر بن الخطاب بحي هواورة مساجد بحي الرايس و الأخرى ببلدية سيدي موسى سلسلة سرقات استهدفت صندوق الزكاة بها وقد سارعت عناصر الدرك إلى ترصد تنقلات و تحركات المشتبه فيه بعد وضعه تحت المراقبة ليتم القبض عليه متلبسا وهو بصدد سرقة صندوق زكاة آخر بمسجد نبي الله اسماعيل الكائن بحي فازلي بلدية الكالتوس. و أكد البيان أنه تم القبض على الشاب العشريني متلبسا في وقت متأخر من الليل مع حجز الأدوات المستعملة في الجريمة و المتمثلة في مفكين للبراغي وقد اعترف اللص بأفعال السرقة المتكررة عبر المساجد المذكورة أعلاه و استهدافه لصناديق الزاكة بها. وبعد استكمال اجراءات التحقيق يضيف البيان تم تقديم الدعوة (س.م) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش لتورطه في جنحة السرقة وجنحة تحطيم العمدي لأملاك عمومية وقد أمر بايداع الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.